Барселона нацелена на форварда сборной Дании

Каталонская “Барселона” продолжает активно искать замену травмированным Усману Дембеле и Луису Суаресу.

Как сообщает испанская пресса, одним из приоритетных вариантов для каталонского гранда является нападающий сборной Дании и “Леганеса” Мартин Брэйтуэйт. Игрок оценивается всего лишь в десять миллионов евро и может стать краткосрочной заменой лидерам атаки клуба.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Мартина Брэйтуэйта 27 матчей, восемь забитых голов и одна результативная передача. Ранее сообщалось, что “Барселона” интересуется экс-форвардом “Карпат” Лукасом Пересом.