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Футбол

Барселона нацелена на форварда сборной Дании

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мартин Брэйтуэйт

Каталонская “Барселона” продолжает активно искать замену травмированным Усману Дембеле и Луису Суаресу.

Как сообщает испанская пресса, одним из приоритетных вариантов для каталонского гранда является нападающий сборной Дании и “Леганеса” Мартин Брэйтуэйт. Игрок оценивается всего лишь в десять миллионов евро и может стать краткосрочной заменой лидерам атаки клуба.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Мартина Брэйтуэйта 27 матчей, восемь забитых голов и одна результативная передача. Ранее сообщалось, что “Барселона” интересуется экс-форвардом “Карпат” Лукасом Пересом.

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Тэги: БарселонаЛеганесМартин Брэйтуэйт
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