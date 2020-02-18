Официально: Геннадий Пасич – игрок Карпат

Львовские “Карпаты” подписали ещё одного игрока для усиления состава.

Как сообщает официальный сайт клуба, “Карпаты” подписали полноценное соглашение с воспитанником днепровского “Днепра” Геннадием Пасичем. Условия сделки и продолжительность контракта не разглашаются.

Напомним, осень новичок “Карпат” выступал в составе донецкого “Олимпика”, за который в девяти матчах отличился одной результативной передачей.

Ранее состав “Карпат” пополнили Матар Дийе, Антон Каниболоцкий и Владимир Танчик.