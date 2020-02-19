“Динамо” заработает полмиллиона евро на аренде легионера

Стали известны финансовые детали арендного соглашения хавбека “Динамо” Жерсона Родригеса в турецком “Анкараджю”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным СМИ, турки заплатят киевскому клубу 500 тыс. евро за 6 месяцев аренды люксембургського футболиста.

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Напомним, несколько недель назад “Анкараджю” арендовал Родригеса до завершения текущего сезона без права выкупа. На его счету уже 2 гола и 1 ассист в 3 матчах за новый клуб.