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Футбол

“Карпаты” могут подписать еще нескольких новичков

Евгений НикитюкНет комментариев
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Львовские “Карпаты” вскоре могут усилиться еще несколькими новыми футболистами. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал наставник “зелено-белых” Роман Санжар.

“Если будут кандидаты, которые нас могут усилить, буду просить докомплектации.

Чтобы был результат, на каждой позиции должны быть равносильные игроки, но я не хочу брать людей для количества, хочется действительно качества”, – сказал Санжар после игры с “Днепром-1″(1:1).

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Источник: sportanalytic.com
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