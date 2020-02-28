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Футбол

Шахтер теряет Виктора Коваленко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Коваленко

Стала известна причина отсутствия полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко в матче против португальской “Бенфики”, который состоялся вчера.

По информации zbirna.com, отсутствие игрока связано с травмой задней поверхности бедра. Несмотря на то, что на последней тренировке игрок работал по индивидуальной программе, в заявку на матч Лиги Европы он не попал.

Сообщается, что степень серьезности травмы будет определен по возвращению команды в Киев, где будет сделано МРТ. Участие Виктора Коваленко в матче против полтавской “Ворсклы” под большим вопросом.

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Тэги: Виктор Коваленкотравма
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