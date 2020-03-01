Новичок “Ворсклы”: буду праздновать гол в ворота “Шахтера”

Форвард “Ворсклы” Владислав Кулач рассказал об ожиданиях от игры 20-го тура УПЛ против “Шахтера”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Последний раз играл против них еще, когда защищал цвета “Мариуполя”. Это было так давно, словно и не было. Потом постоянно был в аренде и не мог играть против команды, поэтому предстоящий матч, наверное, все же немного будет особенным. Надеюсь, помогу команде добыть положительный результат. Все же легкий особый настрой придаст мне дополнительных сил.

“Шахтер” точно не раздражитель для меня. Просто хочется себя в этом матче показать немного больше, чем с другими соперниками. Каждую игру выхожу и играю на максимум, но в будущем этот максимум будет немного особенным.

Буду праздновать, если забью? Конечно, буду, как и в матчах с любой другой командой чемпионата. Я в первой команде “Шахтера”, можно сказать, был только на контракте. Так почему мне не праздновать?”, – сказал игрок.

Напомним, зимой Кулач разорвал соглашение с “Шахтером” и вернулся в Полтаву.