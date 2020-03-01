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Футбол

Новичок “Ворсклы”: буду праздновать гол в ворота “Шахтера”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Форвард “Ворсклы” Владислав Кулач рассказал об ожиданиях от игры 20-го тура УПЛ против “Шахтера”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Последний раз играл против них еще, когда защищал цвета “Мариуполя”. Это было так давно, словно и не было. Потом постоянно был в аренде и не мог играть против команды, поэтому предстоящий матч, наверное, все же немного будет особенным. Надеюсь, помогу команде добыть положительный результат. Все же легкий особый настрой придаст мне дополнительных сил.

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“Шахтер” точно не раздражитель для меня. Просто хочется себя в этом матче показать немного больше, чем с другими соперниками. Каждую игру выхожу и играю на максимум, но в будущем этот максимум будет немного особенным.

Буду праздновать, если забью? Конечно, буду, как и в матчах с любой другой командой чемпионата. Я в первой команде “Шахтера”, можно сказать, был только на контракте. Так почему мне не праздновать?”, – сказал игрок.

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Напомним, зимой Кулач разорвал соглашение с “Шахтером” и вернулся в Полтаву.

Источник: sportanalytic.com
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