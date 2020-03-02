Экс-бомбардир Александрии продолжит карьеру в Грузии

Виталий Пономарь в ближайшее время покинет чемпионат Украины, выбрав для продолжения карьеры чемпионат Грузии.

По информации Footboom, новым клубом 29-летнего нападающего станет “Торпедо” Кутаиси, с которым он тренировался последние несколько дней. Сегодня на форварда ждет медосмотр, после чего сделка будет завершена.

Напомним, Виталий Пономар в первую очередь известен по своим выступлениям в составе “Александрии”, за которую забил 26 голов. Последние полгода он провел в составе луцкой “Волыни”, но в декабре стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.