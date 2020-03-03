Александр Зубков может перейти в Сампдорию

Успешная игра в исполнении воспитанника донецкого “Шахтера” Александра Зубкова в нынешнем сезоне не осталась без внимания со стороны скаутов итальянских клубов.

Ранее уже сообщалось, что вингером “Ференцвароша” интересовались ряд клубов Серии А. Теперь же появилось чуть больше конкретики, по информации Футбол 24, трансфер футболиста может состоятся уже ближайшим летом. Большой интерес в услугах Зубкова проявляет “Сампдория”, которая готова предложить “Шахтеру” за переход футболиста до пяти миллионов евро.

Напомним, Александр Зубков выступает за “Ференцварош” на правах аренды. В нынешнем сезоне на его счету девять голов и восемь результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.