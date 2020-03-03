Коваленко близок к возвращению в состав Шахтера

Молодой талант донецкого “Шахтера” Виктор Коваленко, который последние три матча клуба пропустил из-за травмы, близок к возвращению в строй.

Как сообщает официальный сайт “горняков”, период восстановления игрока близится к завершению. Более того, игрок сможет принять участие уже в ближайшей игре “Шахтера” против СК “Днепр-1”, которая состоится завтра, в 19:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне на счету Виктора Коваленко двенадцать матчей в чемпионате Украины и один забитый гол. К слову, контракт игрока заканчивается этим летом.