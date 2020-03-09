Шахтер теряет ещё одного важного игрока

Донецкий “Шахтер” к матчу 1/8 финала Лиги Европы подходит далеко не оптимальном составе.

В матче против коваливского “Колоса”, футбольное поле был вынужден покинуть центральный защитник “горняков” Сергей Кривцов. По словам главного тренера “Шахтера” Луиша Каштру, степень серьезности травмы игрока определит обследование, которое должен пройти защитник сегодня.

Напомним, что матч против “Вольфсбурга” точно пропустит капитан команды Тарас Степаненко у которого травмированный мениск. Встреча между командами состоится 12 марта.