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Футбол

Вадим Милько – лучший игрок 22 тура УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Вадим Милько

Героическая игра коваливского “Колоса” в матче против донецкого “Шахтера” не осталась без внимания экспертов украинской Премьер лиги.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, полузащитник коваливского “Колоса” Вадим Милько был признан лучшим игроком 22 тура чемпионата Украины по футболу. На счету 33-летнего полузащитника два гола в ворота “Шахтера.

Напомним, “Колос” сумел дать бой лучшей команде чемпионата Украины, забив в ворота “горняков” три гола, правда, этого не хватило даже для ничьи, так как “Шахтер” отличился четыре раза.

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Тэги: Вадим Милькоигрок тураКолосШахтер
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