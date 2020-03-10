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Футбол

МЮ нацелился на вундеркинда из Бирмингема

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джуд Беллингем

Английский “Манчестер Юнайтед” готов сыграть на опережение, подписав восходящую звезду английского футбола Джуда Беллингема.

Как сообщает британская пресса, на днях 16-летний полузащитник “Бирмингема” был замечен вместе с родителями на базе “красных дьяволов”, в присутствии вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда. Сообщается, что интерес “МЮ” настолько велик, что клуб готов заплатить за юного таланта 40 миллионов фунтов.

Напомним, несмотря на свой юный возраст Джуд Беллингем является игроком основного состава “Бирмингема”. В нынешнем сезоне в рамках Чемпионшипа он провел 31 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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Тэги: БирмингемДжуд БеллингемМЮ
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