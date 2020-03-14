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Футбол

Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Рыжук

Воспитанник киевского “Динамо” Дмитрий Рыжук продолжит свою карьеру в чемпионате Беларуси.

Как сообщает официальный сайт ФК “Минск”, украинский футболист подписал контракт с их клубом. Условия личного соглашения защитника не разглашаются. В прошлом сезоне “горожане” финишировали на девятом месте в чемпионате Беларуси.

Напомним, Дмитрий Рыжук помимо выступлений в составе молодежной команды “Динамо” успел поиграть в составе “Металлиста” и “Черноморца”. Есть в игрока опыт выступлений в чемпионате Израиля.

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Тэги: Дмитрий РыжукМинскЧерноморец
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