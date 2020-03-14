Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Беларуси

Воспитанник киевского “Динамо” Дмитрий Рыжук продолжит свою карьеру в чемпионате Беларуси.

Как сообщает официальный сайт ФК “Минск”, украинский футболист подписал контракт с их клубом. Условия личного соглашения защитника не разглашаются. В прошлом сезоне “горожане” финишировали на девятом месте в чемпионате Беларуси.

Напомним, Дмитрий Рыжук помимо выступлений в составе молодежной команды “Динамо” успел поиграть в составе “Металлиста” и “Черноморца”. Есть в игрока опыт выступлений в чемпионате Израиля.