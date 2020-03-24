Рома намерена приобрести таланта Шахтера

Главный тренер римской “Ромы” Паулу Фонсека не оставляет попыток заполучить в свои ряды одного из главных талантов донецкого “Шахтера” Маркоса Антонио.

По информации авторитетного итальянского издания Gazzetta dello Sport, португальский специалист пытался подписать 19-летнего таланта ещё летом прошлого года, но безуспешно. Следующим летом будет предпринята ещё одна попытка заполучить бразильца.

Отметим, в нынешнем сезоне Маркос Антонио постепенно становится игроком основы “Шахтера”, на его счету 20 матчей, два гола и одна результативная передача.