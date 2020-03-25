Барселона готова устроить большую чистку

Каталонская “Барселона” во время летнего трансферного окна планирует серьезно обновить состав.

По информации Sport.es, руководство каталонского гранда намерено летом приобрести, как минимум пять новичков, причем речь идет об усилении практически каждой позиции клуба. Ранее сообщалось о желании “Барселоны” подписать Лаутаро Мартинеса и Пау Торреса.

В целях финансовой экономии клуб также планирует продать ряд игроков, среди которых таких известные игроки, как Иван Ракитич, Артуро Видаль, Самюэль Умтити, Мартин Брэйтуэйт, Филиппе Коутиньо, Хуниор Фирпо, Антуан Гризманн и Нето.