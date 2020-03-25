Наполи выставил ценник на Милика

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик летом с большой долей вероятности покинет неаполитанский “Наполи”.

После того, как очередная попытка руководство “партенопеи” договорится с игроком закончилась неудачей, в клубе приняли решение выставить польского форварда на трансфер. По информации Calcio Mercato, неаполитанский клуб готов отпустить Милика за 50 миллионов евро компенсации.

Напомним, ранее сообщалось, что большие планы на Аркадиуша Милика имеют “Интер” и “Милан”. В нынешнем сезоне на счету польского форварда 16 матчей в Серии А и девять забитых голов.