Атлетико нацелился на игрока Наполи

Один из ветеранов неаполитанского “Наполи” Хосе Кальехон близок к возвращению в чемпионат Испании.

По информации El Desmarque, интерес к 33-летнему вингеру проявляет мадридский “Атлетико”. Контракт Кальехона с “Наполи” истекает по окончанию нынешнего сезона, благодаря чему “матрасники” могут подписать в футболистом контракт бесплатно.

Напомним, Хосе Кальехон перешел в “Наполи” из мадридского “Реала” в 2013 году. В нынешнем сезоне на его счету два гола и девять результативных передач в 32 матчах за “партенопеи” во всех турнирах.