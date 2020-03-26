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Рома планирует пригласить Коваленко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Коваленко

Полузащитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Виктор Коваленко может летом перейти в состав римской “Ромы”.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, инициатором приглашения 24-летнего полузащитника выступает главный тренер “волков” Паулу Фонсека, который хорошо знает игрока по работе в “Роме”. Контракт Коваленко с “Шахтером” заканчивается этим летом, что позволит римскому клубу подписать с игроком контракт бесплатно.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Виктора Коваленко 21 матч за “Шахтер” во всех турнирах, два гола и одна результативная передача. Ранее сообщалось, что “Рома” нацелена на игрока “горняков” Маркоса Антонио.

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Тэги: Виктор КоваленкоглавноеРомаШахтер
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