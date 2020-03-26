Стали известны причины ухода Рафаилова

После 11 лет работы в луганской “Зари”, сегодня генеральный директор клуба Сергей Рафаилов ушел в отставку.

По информации Tribuna.com, причиной ухода специалиста стало недовольство владельца клуба Сергея Геллера трансферной политикой клуба. Владелец “Зари” был не удовлетворен последними продажами, а точнее их отсутствием. Слабая работа Рафаилова на трансферном рынке собственно и стала причиной его ухода.

Сообщается, что сейчас в луганской “Заре” есть задолженность перед игроками за несколько месяцев. На вакантную должность сватают бывшего президента УПЛ Владимира Геннинсона.