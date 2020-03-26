Четверг, 26 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСтали известны причины ухода Рафаилова
Футбол

Стали известны причины ухода Рафаилова

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Сергей Рафаилов

После 11 лет работы в луганской “Зари”, сегодня генеральный директор клуба Сергей Рафаилов ушел в отставку.

По информации Tribuna.com, причиной ухода специалиста стало недовольство владельца клуба Сергея Геллера трансферной политикой клуба. Владелец “Зари” был не удовлетворен последними продажами, а точнее их отсутствием. Слабая работа Рафаилова на трансферном рынке собственно и стала причиной его ухода.

Сообщается, что сейчас в луганской “Заре” есть задолженность перед игроками за несколько месяцев. На вакантную должность сватают бывшего президента УПЛ Владимира Геннинсона.

загрузка...
Тэги: Владимир ГеннинсонЗаряСергей Рафаилов
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − двенадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Александр Андриевский
Андриевский летом может покинуть Динамо

Зинедин Зидан
Реал планирует большую чистку состава. По Лунину ещё не определились

УЕФА
Национальные чемпионаты должны быть завершены до 15 июля

Наставник “Мариуполя” поддержал “динамовский” вариант завершения УПЛ

Хосе Кальехон
Атлетико нацелился на игрока Наполи

Закрыть