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Футбол

Игрок “Колоса”: Хочется, чтобы люди ходили на стадион

Евгений НикитюкНет комментариев
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Форвард Александр Бондаренко оценил уровень “Колоса” и УПЛ в целом. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Хочется поблагодарить за поддержку нашим болельщикам. Они действительно удивили, поддерживали нас всегда и не важно в каком городе мы играем, подгоняют нас вперед, и за это им респект. Это всегда вдохновляет и мотивирует.

Относительно чемпионата, то уровень немного снизился по сравнению с 5-10 лет до того. Сейчас дают больше возможности молодым футболистам, воспитанникам клубов. Раньше такого не было. Нужно было долго работать и хорошо попотеть, чтобы попасть в заявку на матч.

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Хочется, чтобы посещаемость футбольных матчей выросла в нашей стране. Чтобы люди приходили на стадионы и поддерживали свои любимые команды, а не сидели перед телевизорами. Потому, что мы в первую очередь играем для них”, – говорит Бондаренко.

Источник: sportanalytic.com
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