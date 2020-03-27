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Футбол

Скрипник ответил возглавит ли Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Скрипник

Главный тренер луганской “Зари” Виктор Скрипник прокомментировал слухи о переговорах с киевским “Динамо”.

Как уже сообщалось ранее, по информации журналиста Олега Ящука, наставник лугачан должен был возглавить “Динамо” со следующего сезона.

По “Динамо” уже было опровержение, в том числе со стороны Игоря Суркиса, мне добавить к этому нечего. И я ничему здесь не удивляюсь, сколько я в футболе, столько про себя подобного читаю. Из этой же серии и новость о том, что я мог оказаться в “Локомотиве” и московском “Динамо” – слухи футбола, не более. Одно могу сказать – у меня действующий контракт с ФК “Заря”, и меня здесь сейчас все устраивает.

Напомним, Виктор Скрипник возглавил луганскую “Зарю” прошлым летом, сейчас его команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Тэги: Виктор СкрипникДинамо
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