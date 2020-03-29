Вацко заговорил о возвращении на каналы “Футбол 1/2/3”

Украинский комментатор Виктор Вацко не исключает своего возвращения на предыдущее место работы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Скучаю ли я? Конечно скучаю. Не хочу и не буду этого скрывать. Возможно ли возвращение? Как и в трансфере футболиста, здесь необходимо желание трех сторон. Желания одного ничего не значит. Посмотрим, жизнь покажет.

Возможно это или невозможно – зависит не только от меня”, – сказал Вацко в эфире собственного ютуб-канала.

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