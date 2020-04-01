Гармаш может остаться в Турции по окончанию срока аренды

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Гармаш, который на правах аренды выступает в составе турецкого “Ризеспора”, куда зимой перешел из “Динамо”, может и в следующем сезоне выступать в местной Суперлиге.

Свои шансы остаться в “Ризеспоре” полузащитник оценил в интервью изданию “Команда №1”.

Срок аренды до лета.

Хотите остаться в «Ризеспоре»?

Я еще не думал об этом. Будем обсуждать, когда подойдет к концу срок аренды.

В шести матчах за “Ризеспор” Денис Гармаш забил два гола, в то время, как за тринадцать матчей в составе “Динамо” нынешнего сезона он не отличился ни разу.