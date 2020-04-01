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Футбол

Гармаш может остаться в Турции по окончанию срока аренды

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Гармаш

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Гармаш, который на правах аренды выступает в составе турецкого “Ризеспора”, куда зимой перешел из “Динамо”, может и в следующем сезоне выступать в местной Суперлиге.

Свои шансы остаться в “Ризеспоре” полузащитник оценил в интервью изданию “Команда №1”.

Срок аренды до лета.

Хотите остаться в «Ризеспоре»?

Я еще не думал об этом. Будем обсуждать, когда подойдет к концу срок аренды.

В шести матчах за “Ризеспор” Денис Гармаш забил два гола, в то время, как за тринадцать матчей в составе “Динамо” нынешнего сезона он не отличился ни разу.

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Тэги: Денис ГармашДинамоРизеспор
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