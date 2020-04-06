Кардаш: Сравнение с Аспрільєю меня не радовали

Экс-полузащитник “Динамо” и “Карпат” Василий Кардаш не любил, когда его сравнивали с другими футболистами. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Еще школьником я начал приобщаться к взрослой команде “Карпат”. Никаких послаблений в отношении себя не чувствовал, всегда тренировался на полную, и в итоге в “Карпаты” пробился после аренды – поиграв сначала за Каменку-Бугскую, потом – за “Скалу”.

Кто-то даже сравнивал меня с колумбийцем Фаустино Аспрільєю из “Пармы”, что меня не радовали, потому что самое важное в футболе – быть собой”, – сказал Кардаш.

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