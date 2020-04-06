Понедельник, 6 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКардаш: Сравнение с Аспрільєю меня не радовали
Футбол

Кардаш: Сравнение с Аспрільєю меня не радовали

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Экс-полузащитник “Динамо” и “Карпат” Василий Кардаш не любил, когда его сравнивали с другими футболистами. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Еще школьником я начал приобщаться к взрослой команде “Карпат”. Никаких послаблений в отношении себя не чувствовал, всегда тренировался на полную, и в итоге в “Карпаты” пробился после аренды – поиграв сначала за Каменку-Бугскую, потом – за “Скалу”.

Кто-то даже сравнивал меня с колумбийцем Фаустино Аспрільєю из “Пармы”, что меня не радовали, потому что самое важное в футболе – быть собой”, – сказал Кардаш.

Читайте также:  Лига 1. 36 тур. "Монпелье" победил на выезде "Сент-Этьен"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легенда “Динамо” : Я был в шаге от перехода в “Ливерпуль”.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Мадридский Реал
Стал известно, сколько может потерять Реал, если не возобновится чемпионат Испании

“Аталанта” покупает звездного конкурента Малиновского

Морозюк: Гармаш потянул “Різеспор” на дно

Бывший лидер “Днепра” сравнил Маркевича и Рамоса

Срна: “Шахтер” уже через три дня готов играть матч УПЛ

Закрыть