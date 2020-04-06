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Футбол

Ювентус выставит на трансфер экс-лидера Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дуглас Коста

Лучшая команда Италии последних лет туринский “Ювентус” не теряет надежд заполучить в свои ряды полузащитника “Манчестер Юнайтед” Поля Погба, который входит в число трансферных приоритетов клуба.

Учитывая высокую стоимость французского полузащитника, чтобы вложится в границы финансового фейр-плей туринский гранд намерен продать сразу несколько игроков. По информации итальянской прессы, летом на трансфер будет выставлен Дуглас Коста и Миралем Пьянич. Скорей всего клуб также покинет и Федерико Бернардески, контракт которого подходит к завершению.

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Отметим, помимо Поля Погба, в планы туринского гранда входит Виллиан, которого клуб попытается подписать на правах свободного агента.

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Тэги: Дуглас КостаПоль ПогбаЮвентус
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