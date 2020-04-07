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Футбол

Стало известно, почему Ингулец отказался от выступлений на стадионе в Кропивницком

Андрей ОгородникНет комментариев
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Зирка

Один из лидеров Первой лиги чемпионата Украины “Ингулец” изучает варианты стадионов для проведения матчей чемпионата украинской Премьер лиги, при условии повышения клуба в классе.

Сейчас “Ингулец” строит новый стадион, который будет отвечать всем нормам УЕФА. К сожалению, клуб вряд ли успеет достроить арену до начала нового сезона, в связи с чем начал искать резервную арену. По словам президента “Ингульца”, оптимальным вариантом для клуба являлся стадион кропивницкой “Зирки”, но из-за высоких финансовых запросов от этого варианта пришлось отказаться. Команда будет играть на днепровском “Метеоре”.

«Мы уже конкретно об этом договорились. Запасной стадион Ника, а играть будем на Метеоре. Я хотел, чтобы кропивницкая команда играла на стадионе в Кропивницком. Но цифры, которые нам назвали – это три матча на стадионе Метеор», — заявил Поворознюк.

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Тэги: ЗиркаИнгулецМетеор
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