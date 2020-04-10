Жуниор Мораес мог оказаться в Локомотиве

Экс-форвард киевского “Динамо” Жуниор Мораес, который со скандалом перешел в донецкий “Шахтер”, до переезда в клуб конкурента мог оказаться в чемпионате России.

По информации известного украинского журналиста Виктора Вацко, “Динамо” пыталось трудоустроить игрока в московский “Локомотив”, предложив его российскому клубу за пять миллионов евро, но “железнодорожники” отказались платить за игрока такую сумму.

Напомним, в итоге Жуниор Мораес перешел бесплатно в “Шахтер” и в течении двух последних сезонов является лучшим бомбардиром команды. Год назад игрок получил украинское гражданство.