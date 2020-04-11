“Динамо” едва не загнало легионера в “Локомотив” и продает двух в Серию А

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Английские журналисты советуют “Вест Хэму” сохранить в своем составе украинского вингера Андрея Ярмоленко.

По мнению обозревателей из издание Football.London, украинец часто страдал от травм, но будучи в форме всегда демонстрировал свой класс и приносил пользу команде.

Добавим, контракт Ярмоленко с “молотками” рассчитан до лета 2022 года.

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Экс-нападающий “Динамо” [b]Жуниор Мораес имел шанс оказаться в московском “Локомотиве”.

Об этом в эфире собственного ютуб-канала рассказал известный комментатор Виктор Вацко.

“Я знаю, что “Локомотиву” предлагали купить его. У него контракт заканчивался, и он не нужен был. Кажется, цифра в € 5 миллионов была заряжена. Но “Локомотив” отказался”, – сказал Вацко.

Добавим, после завершения контракта с “Динамо” летом 2018 года Мораес на правах свободного агента перешел в донецкий “Шахтер”.

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Хавбек “Шахтера” Виктор Коваленко может перейти в “Рому”.

Издание Сalciomercato пишет, что наставник “волков” Паулу Фонсека очень хочет видеть украинца в своей команде и продолжает настаивать на его трансфере.

Летом в Коваленко завершается контракт с “горняками”, поэтому перебраться в “Рому” он может совершенно бесплатно.

Добавим в текущем сезоне полузащитник “Шахтера” сыграл 21 матч (2 гола и 1 ассист).

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Стали известны детали арендного соглашения защитника “Динамо” Александра Тимчика в “Заре”.

Ведущий “ТаТоТаке” Михаил Спиваковский рассказал, что договор между клубами рассчитан до 2021 года, однако киевляне имеют право его расторгнуть и вернуть футболиста ранее.

Добавим, в текущем сезоне Тимчик провел за “Заре” 21 матч в УПЛ и отметился 3 ассистами.

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Итальянское “Наполи” внимательно следит за развитием карьеры двух игроков киевского “Динамо”.

Местная пресса пишет, что на карандаш скаутов “партенопейців” попали фланговый защитник Виталий Миколенко и центрбек Денис Попов.

Впрочем, сейчас приоритетным приобретением в линию обороны для “Наполи” остается защитник “Челси” Эмерсон Пальмиеро.