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Футбол

Интер готов отпустить Лаутаро Мартинеса в Барселону, но при одном условии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лаутаро Мартинес

Продолжаются переговоры между каталонской “Барселоной” и миланским “Интером” на тему возможно перехода в испанский гранд звезды “нерадзурри” Лаутаро Мартинеса.

По информации итальянской прессы, миланский гранд готов рассмотреть вариант с трансфером игрока. Учитывая не лучшую финансовую ситуацию “Барселоны”, в качестве компенсации за аргентинца “Интер” запросил права на игрока сине-гранатовых Антуана Гризманна, на которого клуб готов обменять своего форварда.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Лаутаро Мартинеса 11 голов и 4 передачи в 22 матчах сезона, в то время, как Гризманн отличился восемь раз и сделал 4 передачи в 26 поединках.

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Тэги: Антуан ГризманнБарселонаИнтерЛаутаро Мартинес
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