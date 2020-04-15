Интер готов отпустить Лаутаро Мартинеса в Барселону, но при одном условии

Продолжаются переговоры между каталонской “Барселоной” и миланским “Интером” на тему возможно перехода в испанский гранд звезды “нерадзурри” Лаутаро Мартинеса.

По информации итальянской прессы, миланский гранд готов рассмотреть вариант с трансфером игрока. Учитывая не лучшую финансовую ситуацию “Барселоны”, в качестве компенсации за аргентинца “Интер” запросил права на игрока сине-гранатовых Антуана Гризманна, на которого клуб готов обменять своего форварда.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Лаутаро Мартинеса 11 голов и 4 передачи в 22 матчах сезона, в то время, как Гризманн отличился восемь раз и сделал 4 передачи в 26 поединках.