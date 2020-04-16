Шевченко может возглавить “Челси”

Андрей Шевченко является одним из кандидатов на пост главного тренера “Челси”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным The Athletic, лондонский клуб доволен работой 43-летнего специалиста в сборной Украины, поэтому приглашение вполне реальное. Нынешний наставник Фрэнк Лэмпард не выполнил поставленные задачи.

Шевченко поддерживает активную связь с президентом “синих” Романом Абрамовичем, а также его можно было заметить на матчах команды. Сын Андрея Кристиан занимается в академии “Челси”.

Напомним, Шева выступал за клуб с 2006 до 2008 года (22 гола в 77 матчах).