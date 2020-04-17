Тайсон рассчитывает сезон 2021/2022 начать в чемпионате Бразилии

Один из лидеров донецкого “Шахтера” Тайсон окончательно определился со своим будущем в клубе.

Контракт бразильского вингера с “горняками” заканчивается следующим летом и игрок твердо намерен покинуть чемпионат Украины, о чем Тайсон сообщил в прямом эфире инстаграма.

На вопрос, когда можно ожидать его возвращение в родной чемпионат бразилец ответил:

«Дай бог, буду в «Интернасьонале» в 2021 году»,

Напомним, Тайсон перебрался в чемпионат Украины в 2010 году, как раз таки из “Интернасьоналя”. Игрок провел три сезона в “Металлисте” и проводит восьмой сезон в “Шахтере”.