Пятница, 17 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТайсон рассчитывает сезон 2021/2022 начать в чемпионате Бразилии
Футбол

Тайсон рассчитывает сезон 2021/2022 начать в чемпионате Бразилии

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Тайсон

Один из лидеров донецкого “Шахтера” Тайсон окончательно определился со своим будущем в клубе.

Контракт бразильского вингера с “горняками” заканчивается следующим летом и игрок твердо намерен покинуть чемпионат Украины, о чем Тайсон сообщил в прямом эфире инстаграма.

На вопрос, когда можно ожидать его возвращение в родной чемпионат бразилец ответил:

«Дай бог, буду в «Интернасьонале» в 2021 году»,

Напомним, Тайсон перебрался в чемпионат Украины в 2010 году, как раз таки из “Интернасьоналя”. Игрок провел три сезона в “Металлисте” и проводит восьмой сезон в “Шахтере”.

загрузка...
Тэги: ИнтернасьональТайсонШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Франков: Попов в “Милане”? Это агентские игры

Бомбардир “Десны” – о переходе в “Динамо”

Шевченко советуют обратить внимание на хавбека “Александрии”

Украинский легионер жалеет, что покинул “Динамо”

“Динамо” до сих пор не рассчиталось за Соля

Закрыть