Бомбардир Десны ждет вызова в сборную Украины

Нападающий черниговской “Десны” Александр Филипов не скрывает своего желания испытать себя в составе сборной Украины.

Забив в нынешнем сезоне 15 голов во всех турнирах, игрок входит в число самых результативных игроков с украинским паспортом.

Не буду скрывать, что я рассчитывал на ближайший вызов в сборную. Ничего страшного, что в итоге этого не произошло. Это заставляет меня еще больше работать и не опускать руки. Буду продолжать показывать тот же уровень и думаю, что меня обязательно вызовут. Я этого жду и надеюсь. Моя мечта – дебютировать в сборной.

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