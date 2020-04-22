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Бомбардир Десны ждет вызова в сборную Украины

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Филиппов

Нападающий черниговской “Десны” Александр Филипов не скрывает своего желания испытать себя в составе сборной Украины.

Забив в нынешнем сезоне 15 голов во всех турнирах, игрок входит в число самых результативных игроков с украинским паспортом.

Не буду скрывать, что я рассчитывал на ближайший вызов в сборную. Ничего страшного, что в итоге этого не произошло. Это заставляет меня еще больше работать и не опускать руки. Буду продолжать показывать тот же уровень и думаю, что меня обязательно вызовут. Я этого жду и надеюсь. Моя мечта – дебютировать в сборной.

Про сорт здесь.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется киевское “Динамо”, но представители клуба уже успели опровергнуть данную информацию.

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Тэги: Александр ФилипповДеснаСборная Украины
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