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Футбол

Владелец Шахтера за семь лет потерял 80% своего состояния

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ахметов

Самый богатый житель Украины Ринат Ахметов продолжает терять свое имущество, причем, большими темпами.

Авторитетное издание Bloomberg подсчитало, что за семь последних лет Ринат Ахметов потерял 80% своих денег. Если в 2013 году его состояние оценивалось в 22,4 млрд долларов, то сейчас 4,26 млрд долларов. Владелец “Шахтера” находится на 443 месте в мире среди богачей.

Отметим, что падение Рината Ахметова, которое началось в 2013 году не случайно, именно семь лет тому с Украины бежал экс-президент Украины Виктор Янукович, который был в близких отношениях с олигархом, тогда, же, к слову, состоялась смена власти.

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Про сорт здесь.

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Тэги: Ринат АхметовфинансыШахтер
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