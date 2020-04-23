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Футбол

Тоттенхэм намерен заполучить полузащитника Барселоны

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артур

Одним из приоритетных трансферов лондонского “Тоттенхэма” во время летнего трансферного окна станет бразильский полузащитник каталонской “Барселоны” Артур.

По информации Mundo Deportivo, инициатором приглашения 23-летнего бразильца является Жозе Моуриньо, который видит в игроке усиления игры в центре поля.

Стоить отметить, что заполучит игрока “шпорам” будет очень непросто, ранее сообщалось, что Артур интересен миланскому “Интеру”, который может воспользоваться интересом “Барселоны” к Лаутаро Мартинесу, чтобы заполучить игрока в свои ряды.

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Про сорт здесь.

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Тэги: АртурБарселонаТоттенхэм
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