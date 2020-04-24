Футболист молодежной сборной Украины обязан сдать тест на коронавирус

Футбольные власти Испании продолжают активную работу над возобновлением местных чемпионатов.

По информации издания Команда №1, молодой защитник испанского “Спортинга” Богдан Милованов, который, к тому же является игроком молодежной сборной Украины, 28 апреля вместе с партнерами по команде обязан сдать тест на коронавирус, что является обязательным требованием ко всем профессиональным футболистам.

Сообщается, что согласно последних планов футбольных чиновников Испании, клубы смогут возобновить тренировки начиная с 5 мая. Дата возобновления проведения футбольных матчей пока не известна.

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