Лидер Динамо заинтересовал итальянский клуб

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил ведущий шоу «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.
По его словам, команда находится во второй части турнирной таблицы.
«Есть один инсайд, что Цыганков фигурирует в лонг-листе – это 25+ фамилий – в команде второй половины таблицы серии А. Эта команда не играет по схеме, где есть правый вингер.
Про сорт здесь.
А на позиции правого инсайда игрок, который в топ-5 лучших полузащитников лиги по данным Wyscout», – сказал Спиваковский.
Напомним, во второй половине таблицы чемпионата Италии идут «Сассуоло», «Кальяри», «Фиорентина», «Удинезе», «Торино», «Сампдория», «Дженоа», «Лечче», СПАЛ и «Брешия».
Тэги: ДинамоЦыганков Виктор
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Ну и чему тут радоваться? Помощь в пользу нищих?