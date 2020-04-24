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Футбол

Лидер Динамо заинтересовал итальянский клуб

Сергей Сумской1 коммент
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Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил ведущий шоу «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

По его словам, команда находится во второй части турнирной таблицы.

«Есть один инсайд, что Цыганков фигурирует в лонг-листе – это 25+ фамилий – в команде второй половины таблицы серии А. Эта команда не играет по схеме, где есть правый вингер.

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Про сорт здесь.

А на позиции правого инсайда игрок, который в топ-5 лучших полузащитников лиги по данным Wyscout», – сказал Спиваковский.

Напомним, во второй половине таблицы чемпионата Италии идут «Сассуоло», «Кальяри», «Фиорентина», «Удинезе», «Торино», «Сампдория», «Дженоа», «Лечче», СПАЛ и «Брешия».

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Тэги: ДинамоЦыганков Виктор
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