Клубы Серии А оценили Попова в десять миллионов евро

Молодой защитник киевского “Динамо” Денис Попов в перспективе может перебраться в чемпионат Италии.

По информации издания Футбол 24, несколько клубов Серии А проявляют серьезный интерес к игроку киевского клуба, правда, пока все контакты лишь на уровне агентов. “Динамо” официальных запросов по Попову не получало, но известно, что за защитника могут заплатить 10 миллионов евро.

Напомним, прошлым летом Денис Попов в составе молодежной сборной Украины стал чемпионом мира. В нынешнем сезоне игрок постепенно становится игроком основы “Динамо”.