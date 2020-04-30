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Футбол

В УАФ хотят завершить сезон до августа

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о результатах встречи с представителями УПЛ и ПФЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Встреча была больше для общения, обмена информацией. Мы сказали клубам, что приоритет – завершить все три наши основные лиги по спортивному принципу. Но мы все зависим от решений Министерства здравоохранения. Все команды поддержали двухнедельный сбор, всем футболистам нужно будет набрать форму. Не забывайте, что судьям понадобится некоторое время.

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Наш оптимистичный план – в конце мая провести первый матч, в 30-х числах, и к концу июля закончить чемпионат и Кубок. Встреча была продуктивная. Все понимают, что мы являемся заложниками ситуации. По мере поступления проблем будем все вместе выходить из них”, – сказал Протасов.

Источник: sportanalytic.com
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