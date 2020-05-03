Луческу назвал главный трансферный провал Шахтера в период его работы

Несмотря на блестящую работу донецкого “Шахтера” на трансферном рынке, были в гранда украинского футбола и откровенно провальные сделки.

Бывший главный тренер “горняков” Мирча Луческу самой большой неудачей назвал переход Нери Кастильо из “Олимпиакоса”, который долгое время был самым дорогостоящим трансфером клуба.

Платить 20 миллионов евро за Нери Кастильо было ошибкой. У меня были возражения. Он провел хороший сезон в «Олимпиакосе», забил в обоих матчах против нас. Кастильо был талантлив, но бунтующим. Он забрасывал ноги на стол в моем присутствии. Дважды его выгонял из команды.



Помог ему найти клуб, потому что видел, что он за нас играть не сможет. Отдали его в аренду «Ман Сити», потому что Свен-Йоран Эрикссон за ним следил долгое время», – цитирует Луческу excelsior.com.mx.

За время проведенное в “Шахтере” Нери Кастильо провел 12 матчей и забил один гол.