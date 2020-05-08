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Футбол

Коутиньо среди возможных трансферов Ньюкасла

Андрей ОгородникНет комментариев
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Фелипе Коутиньо

Полузащитник каталонской “Барселоны” Коутиньо может в ближайшем временем вернуться в чемпионат Англии, где в свое время он блистал в составе “Ливерпуля”.

Как сообщает Mundo Deportivo, большой интерес к полузащитнику проявляет английский “Ньюкасл”, правда, чтобы сделка состоялась должны “сойтись все звезды”. В первую очередь клуб должен все таки перейти во владение наследного принца Саудовской Аравии, также клуб должен возглавить Маурисио Почеттино.

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Напомним, ранее сообщалось, что “Барселона” готова отпустить бразильца, но лишь при условии компенсации, которая должна составить не менее 100 миллионов евро.

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Тэги: БарселонаНьюкаслФелипе Коутиньо
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