Коутиньо среди возможных трансферов Ньюкасла

Полузащитник каталонской “Барселоны” Коутиньо может в ближайшем временем вернуться в чемпионат Англии, где в свое время он блистал в составе “Ливерпуля”.

Как сообщает Mundo Deportivo, большой интерес к полузащитнику проявляет английский “Ньюкасл”, правда, чтобы сделка состоялась должны “сойтись все звезды”. В первую очередь клуб должен все таки перейти во владение наследного принца Саудовской Аравии, также клуб должен возглавить Маурисио Почеттино.

Напомним, ранее сообщалось, что “Барселона” готова отпустить бразильца, но лишь при условии компенсации, которая должна составить не менее 100 миллионов евро.