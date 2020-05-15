В Британии Шведу советуют сменить клуб

Украинский хавбек Марьян Швед должен летом покинуть “Селтик”. Сообщает сайт EURO.com.ua

В этом уверен экс-хавбек “Тоттенхэма” и сборной Шотландии Алан Хаттон.

“Пойдет ли Швед в аренду на следующий сезон? Думаю, да. Футболист не может просто сидеть и только и делать, что тренироваться целыми днями. Летом они будут искать для него другие варианты где-то в Англии или Шотландии.

Задача “Селтика” – найти для Шведа такой клуб, где бы он мог начать прогрессировать и вернуться в Глазго. Швед должен играть. Важно, чтобы игрок выступал, а не полсезона или весь сезон адаптировался”, – сказал Хаттон.

В этом сезоне за основу “кельтов” Швед провел 3 матча, отметившись 1 голом.

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