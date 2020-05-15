Пятница, 15 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВ Британии Шведу советуют сменить клуб
Футбол

В Британии Шведу советуют сменить клуб

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинский хавбек Марьян Швед должен летом покинуть “Селтик”. Сообщает сайт EURO.com.ua

В этом уверен экс-хавбек “Тоттенхэма” и сборной Шотландии Алан Хаттон.

“Пойдет ли Швед в аренду на следующий сезон? Думаю, да. Футболист не может просто сидеть и только и делать, что тренироваться целыми днями. Летом они будут искать для него другие варианты где-то в Англии или Шотландии.

Задача “Селтика” – найти для Шведа такой клуб, где бы он мог начать прогрессировать и вернуться в Глазго. Швед должен играть. Важно, чтобы игрок выступал, а не полсезона или весь сезон адаптировался”, – сказал Хаттон.

Читайте также:  Новичок "Динамо": Не буду враждовать с Русином и Солем

В этом сезоне за основу “кельтов” Швед провел 3 матча, отметившись 1 голом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Селтик” не отпустил Шведа в испанский клуб

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать + 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Кирилл Ковалец
Полузащитник Александрии заинтересовал клубы Серии А

“Шахтер” продает Мораеса, новый тренер у “Черноморца”

Лидер “Зари”: Мной интересовались европейские клубы

Милевский: У меня нет белорусского гражданства

Шевченко: Я хочу возглавить “Милан”

Закрыть