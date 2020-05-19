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Футбол

Выборы президента УПЛ перенесли из-за Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
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УПЛ

Стало известно имя инициатора переноса выборов президента УПЛ, которые были запланированы на 25 мая этого года.

По информации Спортивки, выборы главы УПЛ перенесли на неопределенный срок из-за донецкого “Шахтера”, именно “горянки” выступили с призывом перенести голосование на неопределенный срок. Причины подобного решения остаются неизвестными.

Напомним, это уже второй срыв голосования за президента УПЛ, первый раз голосование было перенесено из-за карантина. На почетную должность претендуют Олег Смалийчук, Михаил Метревели и Александр Шевченко, примечательно, что всем кандидатам будет необходимо вновь проходить процедуру регистрации.

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Тэги: Михаил МетревелиУПЛШахтер
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