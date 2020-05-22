“Шахтер” и “Динамо” самовольно перенесли очный матч на целую неделю

Хотя по плану “Шахтер” и “Динамо” должны сыграть уже 30 мая, в определенную дату этого матча не будет. Сообщает сайт EURO.com.ua

По крайней мере, так утверждает журналист программы “Футбольный формат” Олег Ящук, ссылаясь на собственные источники.

Он отмечает, что игра “Шахтер” – “Динамо” состоится в Киеве 6 июня, когда было бы уже проходить второй после карантина тур.

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