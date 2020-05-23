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Футбол

МС подпишет звездного конкурента для Зинченко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Нелсон Семеду

Английский “Манчестер Сити” не оставляет попыток найти усиление на левый фланг защиты, где достаточно часто появляется украинский универсал Александр Зинченко.

По информации Mundo Deportivo, в ближайшем будущем состав “Манчестер Сити” может пополнить футболист каталонской “Барселоны” и сборной Португалии Нельсон Семеду. Несмотря на то, что защитник номинально играет на правом фланге, он способен закрывать и противоположный фланг.

Сообщается, что предварительные переговоры по переходу игрока уже состоялись и Нельсон Семеду дал согласие на будущую сделку. Ранее сообщалось, что португалец может стать игроком туринского “Ювентуса”.

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Тэги: БарселонаМСНелсон Семеду
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