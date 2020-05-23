Звездный легионер Динамо удивлен уровнем Руха

Полузащитник киевского “Динамо” Карлос Де Пена прокомментировал матч против львовского “Руха”.

Несмотря на разницу в классе, лидер Первой лиги сумел дать бой одному из лидеров чемпионата Украины в вчерашнем товарищеском поединке. Клубы так и не сумели открыть счет в матче, но тем не менее, сам “Рух” оставил приятное впечатление о себе заявил Карлос Де Пена.

Полагаю, эта команда уже достойна играть в Премьер-лиге. Они показали хорошо организованную командную игру, видно качественную работу их тренера. Каждый игрок знает, какие функции он должен выполнять на поле, и вся команда знает, как действовать в той или иной ситуации. Футболисты «Руха» хорошо сыграны между собой. Думаю, «Рух» выйдет в Премьер-лигу, и в следующем сезоне нас ждут хорошие матчи с непростым соперником

Напомним, “Рух” лидирует в Первой лиге чемпионата Украины. Завтра команда должна провести товарищеский матч против донецкого “Шахтера”.