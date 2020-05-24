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Футбол

Американская компания приобрела стадион Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Арена Черноморец

Многострадальная продажа одного из лучших стадионов Украины “Черноморец” все же состоялась.

По информации ведущих ТаТоТаке главный стадион Одессы перешел во владение неназванной американской компании, которая выиграла аукцион заплатив всего лишь 5,19 миллионов долларов. Каким целям теперь будет служить стадион “Черноморец” пока неизвестно.

Напомним, стадион “Черноморца” выставлялся на аукцион 17 раз, причем стартовая цена составляла около 40 миллионов долларов.

Где будет проводить домашние матчи “Черноморец”, который играет в Первой лиги пока неизвестно. Стоить отметить, что их бывший стадион “Спартак”, сейчас находится в очень плохом состоянии.

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Тэги: Арена ЧерноморецглавноеТаТоТакеЧерноморец
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