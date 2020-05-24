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Футбол

Экс-форвард Металлиста покончил с жизнью самоубийством

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мильян Мрдакович

Один из самых ярких игроков харьковского “Металлиста” периода становления клуба Мильян Мрдакович свел счеты с жизнью.

Как сообщает сербская пресса, трагедия случилась 22 мая на съемной квартире, где 38-летний экс-футболист выстрелил себе в голову из пистолета в присутствии своей девушки. Что стало причиной суицида пока неизвестно.

Отметим, Мильян Мрдакович провел в чемпионате Украины лишь один сезон, но был среди любимцев харьковской публики. В 28 матчах сезона 2005/2006 игрок забил семь голов. После Украины форвард успел поиграть в Австрии, Бельгии, Израиле и Греции.

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Тэги: МеталлистМильян Мрдаковичтрагедия
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