Динамо претендовало на форварда, который трагично погиб в авиакатастрофе

Бывший форвард французского “Нанта” Эмилиано Сала, смерть которого полтора года назад потрясла весь футбольный мир, мог стать футболистом киевского “Динамо”.

По информации ведущего программы ТаТоТаке Михаила Спиваковского, зимой 2019 года киевское “Динамо” имело серьезны планы на аргентинского нападающего “Нанта”, но проиграл конкуренцию валлийскому “Кардиффу”, куда игрок должен был перейти в итоге.

Напомним, самолет с Эмиллиано Салой разбился, как раз, когда игрок летел из Франции в Британию для того, чтобы присоединится к валлийскому клубу.