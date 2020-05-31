Чемпионат Беларуси: Третья победа кряду солигорского Шахтера

Подопечные украинского специалиста Юрия Вернидуба солигорский “Шахтер” набрал неплохую форму в последних матчах Высшей лиги чемпионата Беларуси.

Вчера в центральном матче 11 тура, “горняки” сумели обыграть одного из самых титулованных клубов страны минское “Динамо”. решающий гол на свой счет записал лучший форвард команды Лисакович.

Стоить отметить, что эта победа стала третьей кряду для команды Вернидуба, что позволило ей выйти на второе место Высшей лиги. Стоить отметить, что оборона “Шахтера” является лучшей в чемпионате, команда пропустила лишь три гола в 11 матчах, причем, в последний раз клуб пропускал в свои ворота ещё 17 апреля.