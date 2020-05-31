Карпаты опровергли информацию о заражении Гиоргадзе коронавирусом

Информация, которую вчера распространил телеканал Футбол 1 о положительном тесте грузинского защитника Андро Гиоргадзе на коронавирус оказалась не правдивой.

Как сообщает официальный сайт львовских “Карпат”, тест грузинского защитника показал отрицательный результат, в то время, как два игрока клуба действительно являются инфицированы COVID-19.

Также неточной оказалась информация, что один из игроков “Карпат” сложно переносит заболевание. Сообщается, что болезнь проходит бессимптомно и игроки находятся в нормальном состоянии. Завтра на футболистов львовских “Карпат” ожидает повторное тестирование на COVID-19.